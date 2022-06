Résultat de la législative à Arnage : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Arnage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Arnage pour ces législatives 2022 La ville d'Arnage n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 11 candidats sont en lice pour cette élection législative à Arnage soit le même chiffre que dans le reste du pays. Les résultats seront publiés à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Arnage

Les élections législatives 2022 auront lieu à Arnage comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste François Le Forestier Les Républicains Alexandra Monet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Picavez Divers extrême gauche Marylin Zbirou Ecologistes Serge Jover Divers extrême gauche Olivier Beslier Reconquête ! Muriel Cabaret Divers gauche Marietta Karamanli Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Trochon Droite souverainiste Angéline Furet Rassemblement National Thomas Hubert Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Arnage : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Arnage (Sarthe) seront incités à participer aux législatives comme partout en France. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29% des voix au premier tour à Arnage, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 20% des voix. Le choix des habitants d'Arnage était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (59% des suffrages), abandonnant donc 41% des votes à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?