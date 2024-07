Résultat des législatives 2024 à Spay (72700) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

17:29 - Spay : démographie, élections et perspectives d'avenir

La démographie et la situation socio-économique de Spay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,83% de 75 ans et plus. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (6,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 167 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,27%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,81%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Spay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,46% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.