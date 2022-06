Résultat des législatives à Asnières-sur-Seine - Election 2022 (92600) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Asnières-sur-Seine

Le résultat des élections législatives 2022 à Asnières-sur-Seine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Asnières-sur-Seine. À Asnières-sur-Seine, les citoyens inscrits dans la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine ont choisi la candidature Les Républicains. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 45% (27 101 votants). Dans l'agglomération, Marie-Do Aeschlimann a engrangé 30% des voix. Francesca Pasquini (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Baï-Audrey Achidi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec respectivement 28% et 24% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Asnières-sur-Seine Francesca Pasquini Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,41% 27,67% Baï-Audrey Achidi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,79% 23,83% Marie-Do Aeschlimann Les Républicains 24,99% 29,51% Philippe Millot Rassemblement National 4,35% 3,84% Frédérique Bertier Reconquête ! 4,29% 4,10% Christel Isaac Ecologistes 2,72% 2,48% Hadrien Laurent Parti radical de gauche 2,68% 2,64% Sébastien Perrotel Divers droite 2,61% 1,62% Emilia Denoo Ecologistes 1,31% 1,25% Laurent Martin Saint Leon Divers centre 1,17% 1,29% Karima Belloufa Divers 0,62% 0,70% Michel Fabre Divers extrême gauche 0,43% 0,40% Marine Dageville Divers extrême gauche 0,32% 0,30% Antoine Brunet Divers extrême gauche 0,23% 0,29% Digui Bichara Divers centre 0,08% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Asnières-sur-Seine Taux de participation 55,65% 54,77% Taux d'abstention 44,35% 45,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 0,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29% 0,41% Nombre de votants 38 804 27 101

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Asnières-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat aux législatives d'Asnières-sur-Seine pour le bloc LFI-PS-EELV ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres d'Asnières-sur-Seine. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,54% et 1,38% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 38,34% à Asnières-sur-Seine pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Asnières-sur-Seine, des sondages tout aussi parlants ? A la dernière présidentielle, à Asnières-sur-Seine, Emmanuel Macron atteignait la tête du vote avec 35,79% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 30,42%. Arrivaient ensuite Valérie Pécresse, troisième à 7,39% et Éric Zemmour à 7,2%. Les indications nationales des derniers jours changeront probablement ce décor et donc le résultat des législatives à Asnières-sur-Seine. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Asnières-sur-Seine demeure la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Asnières-sur-Seine ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,18% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,87% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens d'Asnières-sur-Seine (92600). 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Asnières-sur-Seine ? L'étude des précédents scrutins est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 53,34% des électeurs d'Asnières-sur-Seine s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 47,1% au second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tardivement à Asnières-sur-Seine pour les législatives Le scrutin est lancé depuis ce matin à Asnières-sur-Seine et il reste encore du temps pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 15 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Asnières-sur-Seine : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35,8% des suffrages au premier tour à Asnières-sur-Seine. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, qui avaient respectivement obtenu 30,4% et 7,4% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Asnières-sur-Seine gratifié de 82,5% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 17,5% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même de remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Les habitants d'Asnières-sur-Seine (92600) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.