Résultat des législatives à Gennevilliers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Gennevilliers ? La Nupes, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste de Raphaël Glucksmann avait cumulé 8,13% à Gennevilliers le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 69% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (52,83%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,47%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (6,17%). La réserve de voix semble importante à Gennevilliers. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Gennevilliers, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 67,8% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite n'a pas avancé à Gennevilliers Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… À Gennevilliers, on peut souligner que le RN n'est pas monté lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella affichant en effet 13,49% à l'issue du précédent scrutin européen et 12,09% le 9 juin dernier. Ce contexte diffère de ce qui est sorti des urnes à l'échelle du pays, avec près de huit points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin du 9 juin.

15:31 - L'exception Gennevilliers lors des élections européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. À Gennevilliers, les dernières européennes se sont achevées sur la première place de la liste de Manon Aubry en effet avec 52,83% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 12,09% et Raphaël Glucksmann avec 8,13%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Gennevilliers au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. La commune de Gennevilliers avait accordé à Marine Le Pen 8,65% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la patronne du RN avec respectivement 61,07% et 15,43% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 78,88% devant Marine Le Pen (21,12%).

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Gennevilliers ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Gennevilliers, comptant 7,81%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 67,80% des voix. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

11:02 - Les enjeux locaux de Gennevilliers : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Gennevilliers est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 49 410 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 4 215 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (57,58%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 11 158 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 29,92%, Gennevilliers est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2272,29 euros par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 19,3%, annonçant une situation économique précaire. À Gennevilliers, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Gennevilliers (92230) ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Durant les européennes du mois de juin 2024, 56,1% des personnes aptes à participer à une élection à Gennevilliers avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 58,9% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,58% au premier tour. Au deuxième tour, 61,83% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Gennevilliers ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.