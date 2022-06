Résultat de la législative à Aurillac : en direct

12/06/22 17:07

La participation sera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Aurillac. Les incertitudes liées à un retour à la hausse de la pandémie de covid-19 seraient par exemple capables de pousser les habitants d'Aurillac à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 72,61% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,5% au premier tour, c'est-à-dire 12 645 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Avec 32,12% des votes exprimés, au 1er tour à Aurillac, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote au dernier rendez-vous présidentiel. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 19,68%, devant Marine Le Pen à 18,37% et Valérie Pécresse à 5,84%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement modifier ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 32% des voix au premier tour à Aurillac. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des suffrages. Le choix des votants d'Aurillac était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (67% des votes), cédant donc 33% des votes à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens d'Aurillac ( Cantal ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.