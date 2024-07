Résultat des législatives 2024 à Naucelles (15250) – 2e tour [PUBLIE]

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,59% des suffrages à Naucelles. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Naucelles

L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Quel que soit le résultat, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.