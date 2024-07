Résultat des législatives 2024 à Maurs (15600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 26% et 28,04% à Maurs lors de ce second tour La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a récoltés l'ensemble à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Maurs, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,04% des votes dans la localité. Un score plus important de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national à Maurs, un favori aux législatives ? L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN se montre déjà forte à Maurs entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (9,11%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (23,47%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges par rapport aux élections de 2022 (89 sièges). Suffisamment pour annoncer une implantation solide du parti dans la zone, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Maurs ? Revenir sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 fait figure d'évidence au moment de ce second tour du 7 juillet. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Maurs offrait en revanche 38,88% pour Vincent Descoeur des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 26,12% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains (69,69% contre 30,31% pour La République en Marche). Vincent Descoeur conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Maurs ? Vincent Descoeur (Divers droite) a engrangé 39,18% des suffrages à Maurs le 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour de la législative. Valérie Rueda (Front populaire) et Dorothée Gallais (Rassemblement National) suivaient en ramassant respectivement 28,04% et 23,47% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Vincent Descoeur accumulant cette fois 37,66%, devant Dorothée Gallais avec 30,29% et Valérie Rueda avec 22,43%.

19:21 - À Maurs, la participation du 1er tour surpasse celle du scrutin européen L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. À Maurs, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 30,21%, moins élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 611 personnes en âge de voter à Maurs, 46,99% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 46,88% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - À Maurs, la participation a atteint 69,79% lors de la 1ère manche des législatives À Maurs, l'une des clés de ce scrutin législatif est sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. Dans la ville, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 30,21%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,3% au premier tour. Au second tour, 55,49% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,6% dans la ville. L'abstention était de 25,25% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Maurs ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Maurs : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Maurs, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 70 habitants par km² et 37,04% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,47% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 1975,29 €/mois peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (12,3%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,45%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,31%, comme à Maurs, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.