Résultat des législatives 2024 à Jussac (15250) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un peu plus de 28% des votes au niveau national à l'issue du premier round des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait le placer en position de titiller le RN ce soir. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Jussac, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,97% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (15,11%).

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Jussac

Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 23 points sur place entre 2022 et 2024. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.