Résultat de la législative à Avoine : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien évidemment prendre en compte les spécificités des territoires, comme à Avoine. Avec 28,09% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Avoine au soir du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 26,95% des suffrages. A la 3e position, la candidature Rassemblement National décroche 26,67% des suffrages.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28,3% des votes au premier tour à Avoine, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président et celui qui fit office de troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 27,9% et 16,3% des suffrages. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en rassemblant 52,2% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,8% des suffrages. Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les électeurs d'Avoine (Indre-et-Loire) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.