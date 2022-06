Résultat de la législative à Bacqueville-en-Caux : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bacqueville-en-Caux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bacqueville-en-Caux. En direct 18:38 - La Nouvelle union populaire était arrivée au pied du podium à Bacqueville-en-Caux il y a sept jours Un total de 18,24% des votes pouvait être espéré pour la coalition de gauche avant ces législatives à Bacqueville-en-Caux. Un chiffre correspondant au total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Bacqueville-en-Caux, les voix qui avaient finalement choisi la Nupes lors des législatives étaient pourtant de 17,52% la semaine passée. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir dans les trois premiers. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place à Bacqueville-en-Caux Grâce à 34,08% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Bacqueville-en-Caux le 12 juin dernier lors du 1er tour de la législative. Elle est ressortie devant les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent respectivement 27,81% et 17,52% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Bacqueville-en-Caux, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Au fil des dernières années, les 1944 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections législatives, sur les 1369 inscrits sur les listes électorales à Bacqueville-en-Caux, 45,73% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 42,15% au second round. 10:30 - On vote à Bacqueville-en-Caux pour la deuxième manche des élections législatives L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Bacqueville-en-Caux et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix lors de ce 2e tour, puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier sont toujours en lice pour le verdict des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Bacqueville-en-Caux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bacqueville-en-Caux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Résultats des législatives 2022 à Bacqueville-en-Caux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bacqueville-en-Caux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bacqueville-en-Caux Xavier Batut (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,58% 34,08% Anaïs Thomas (Ballotage) Rassemblement National 29,42% 27,81% Véronique Bérégovoy Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,01% 17,52% Pascale Kéradec-Dujardin Divers droite 7,14% 6,27% Nicolas Dumas Reconquête ! 3,56% 3,70% Jérôme Huvey Divers 2,72% 3,86% Marine Lercier Ecologistes 2,20% 3,05% Nicolas Crambes Divers extrême gauche 1,85% 2,25% Véronique Baudet Droite souverainiste 1,51% 1,45% Participation au scrutin Circonscription Bacqueville-en-Caux Taux de participation 51,91% 44,93% Taux d'abstention 48,09% 55,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 1,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,63% Nombre de votants 57 261 634

Le résultat de l'élection législative à Bacqueville-en-Caux est tombé. Le taux d'abstention atteint 55% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 10ème circonscription de la Seine-Maritime. Au sein de la commune, Xavier Batut a obtenu 34% des suffrages. Il ressort devant Anaïs Thomas (Rassemblement National) et Véronique Bérégovoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 28% et 18% des suffrages. Les citoyens des 229 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Bacqueville-en-Caux ?

Législatives 2022 à Bacqueville-en-Caux : les enjeux