Résultat des législatives à Bacqueville-en-Caux - Election 2022 (76730) [PUBLIE]

14/06/22 16:01

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Bacqueville-en-Caux. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Bacqueville-en-Caux. Les électeurs de 229 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime. A l'échelle de la localité, Xavier Batut a accumulé 34% des votes. Il ressort devant Anaïs Thomas (Rassemblement National) et Véronique Bérégovoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent respectivement 28% et 18% des voix. La participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription s'établit à 45%, ce qui représente 634 votants.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Bacqueville-en-Caux ( Seine-Maritime ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 36% des votes au premier tour à Bacqueville-en-Caux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ex-député européen avaient obtenu 29% et 13% des suffrages. Le choix des électeurs de Bacqueville-en-Caux était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (54% des voix), abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 46% des suffrages. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?