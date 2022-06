Résultat de la législative à Bailleul-sur-Thérain : 2e tour en direct

19/06/22 18:38

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bailleul-sur-Thérain sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bailleul-sur-Thérain. En direct 18:38 - La Nupes aux abonnés absents dans la cité il y a une semaine Le bloc de gauche pouvait espérer glaner 22,35% à Bailleul-sur-Thérain avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche pour un siège à l'Assemblée a pourtant enregistré 18,12% des suffrages il y a sept jours. La Nupes finissant ainsi hors du podium. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Bailleul-sur-Thérain ? Grâce à 34,22% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bailleul-sur-Thérain pour le premier tour de la législative dimanche 12 juin. En 2e position, la candidature Les Républicains décroche 19,9% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 18,38% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Bailleul-sur-Thérain, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure l'abstention L'analyse des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 52,76% des personnes aptes à voter à Bailleul-sur-Thérain avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,82% au deuxième tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au deuxième tour contre 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. 10:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Bailleul-sur-Thérain Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours s'opposent dans la circonscription de Bailleul-sur-Thérain aujourd'hui, pour le 2e round des législatives 2022. Un nombre de postulants réduit. Les 1660 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 2 bureaux de vote et choisir leur député pour cette 2e manche.

Résultats des législatives 2022 à Bailleul-sur-Thérain - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bailleul-sur-Thérain aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste David Magnier Rassemblement National Victor Habert-Dassault Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Bailleul-sur-Thérain - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bailleul-sur-Thérain

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bailleul-sur-Thérain Victor Habert-Dassault (Ballotage) Les Républicains 32,46% 19,90% David Magnier (Ballotage) Rassemblement National 27,57% 34,22% Roxane Lundy Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,62% 18,12% Aurélie Joly Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,84% 18,38% Norbert Depresles Reconquête ! 2,53% 2,03% Axelle Latrasse Ecologistes 2,41% 2,79% Lucien Cavelier Ecologistes 1,43% 1,39% Jean-Philippe Fruitier Divers extrême gauche 1,18% 2,03% Jimmy Leboucher Droite souverainiste 0,96% 1,14% Participation au scrutin Circonscription Bailleul-sur-Thérain Taux de participation 47,85% 48,44% Taux d'abstention 52,15% 51,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 1,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,50% Nombre de votants 39 770 808

Le résultat de la législative à Bailleul-sur-Thérain a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. David Magnier a effectivement amassé 34% des voix. Victor Habert-Dassault (Les Républicains) et Aurélie Joly (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à dans l'ordre 20% et 18% des votes. Les citoyens des 152 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Bailleul-sur-Thérain ? Le taux d'abstention s'établit à 52% des habitants habilités à voter dans la commune pour la 1ère circonscription de l'Oise.

Législatives 2022 à Bailleul-sur-Thérain : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Bailleul-sur-Thérain (60930) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 40,42% des votes au premier tour à Bailleul-sur-Thérain. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,91% et 15,34% des voix. Le choix des citoyens de Bailleul-sur-Thérain était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (58,10% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 41,90% des suffrages.