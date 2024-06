Résultat des législatives à Villers-Saint-Sépulcre : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Villers-Saint-Sépulcre. C'est en effet Philippe Ballard qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 34,70% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Oise. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,63%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,37%.

11:02 - Villers-Saint-Sépulcre aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quelle influence les habitants de Villers-Saint-Sépulcre exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,56%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (84,8%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,0%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 328 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,95%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,67%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Villers-Saint-Sépulcre mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,04% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.