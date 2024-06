Résultat des législatives à Balaruc-le-Vieux : l'élection 2024 en direct

L'abstention constituera incontestablement l'une des clés des élections législatives 2024 à Balaruc-le-Vieux. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,05% au premier tour. Au deuxième tour, 48,53% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Balaruc-le-Vieux ? En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 18,71% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 16,73% au premier tour.

08:02 - Tout savoir sur les législatives à Balaruc-le-Vieux

Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la localité seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Balaruc-le-Vieux. Lors des législatives, les nouveaux parlementaires français de l'Assemblée nationale vont être élus lors d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Plus précisément, ce dimanche, les 2 079 votants de Balaruc-le-Vieux vont devoir choisir parmi les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, le président élu ne disposant que d'une majorité relative. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de la coalition de la majorité, du Rassemblement national parviendra à capter le plus de voix à Balaruc-le-Vieux (34540) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.