En direct

19:55 - Pour la Nupes, les 14,18% de Jean-Luc Mélenchon à Balaruc-le-Vieux font espérer Un des enjeux de ces élections législatives 2022, en France comme à Balaruc-le-Vieux, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait cumulé 14,18% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,58% et 1,19% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 18,95% à Balaruc-le-Vieux pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Balaruc-le-Vieux ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement un écho à Balaruc-le-Vieux ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Balaruc-le-Vieux, Marine Le Pen figurait à la tête du vote avec 34,56% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,98%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 14,18% et Éric Zemmour à 13,65%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives à Balaruc-le-Vieux Le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs importants des élections législatives à Balaruc-le-Vieux. L'inflation, combinée avec les craintes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourraient favoriser le taux d'abstention à Balaruc-le-Vieux (34540). Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 18,71% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 16,73% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Balaruc-le-Vieux, le score de la participation à l'occasion des législatives 2022 sera un élément fort Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1 993 personnes en âge de voter à Balaruc-le-Vieux, 52,33% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 43,3% pour le deuxième tour.