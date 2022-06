Résultat de la législative à Bavans : en direct

12/06/22 11:08

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous vous proposons de vivre cette 1re étape des législatives à Bavans, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Il y a 9 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32,5% des votes au premier tour à Bavans, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 24,6% et 17,4% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Bavans grâce à 53,3% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 46,7% des suffrages. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Bavans (25550) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Quel prétendant désigneront-ils ?