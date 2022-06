Résultat de la législative à Bazeilles : 2e tour en direct

15:30 - À Bazeilles, la candidature Divers droite bien placée

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités électorales de chaque territoire, comme par exemple à Bazeilles. Au soir du 1er tour, le 12 juin dernier, les électeurs de Bazeilles ont plébiscité la candidature Divers droite à qui ils ont accordé 47,07% des votes. Elle est suivie par les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent 23,47% et 16,13% des votes.