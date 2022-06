En direct

18:50 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Beaucaire ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Beaucaire. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,87% et 0,8% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 28,61% à Beaucaire pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Beaucaire, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Beaucaire ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté très près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Au précédent scrutin, à Beaucaire, Marine Le Pen achevait la course en pôle position de la présidentielle avec 38,05% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,94%. Suivaient Emmanuel Macron avec 14,1% et Éric Zemmour avec 8,66%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives à Beaucaire ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation à Beaucaire. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 10 812 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 29,33% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 28,29% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient détourner l'attention des électeurs de Beaucaire du vote.

11:30 - À Beaucaire, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément fort Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,42% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Beaucaire, à comparer avec une abstention de 53,98% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.