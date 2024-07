Résultat des législatives 2024 à Tarascon : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères importants de ces élections législatives 2024 est sans aucun doute le taux de participation. Dans l'agglomération, dimanche, 34,63% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,01% au premier tour et 55,55% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Tarascon ce soir ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 769 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 26,54% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 27,13% au second tour. Le rejet de la politique en place est notamment en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Tarascon (13150).

17:29 - Les données démographiques de Tarascon révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Tarascon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Avec 38,76% de population active et une densité de population de 203 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 20,1% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2012,61 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,47% et d'une population immigrée de 19,68% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Tarascon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 41,17% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.