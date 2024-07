Résultat des législatives 2024 à Comps (30300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Comps, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,85% des bulletins à Comps. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 24,84% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - L'extrême droite a nettement avancé à Comps Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera déterminant pour cette élection du Parlement 2024, localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Comps entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut penser que le RN sera vainqueur à Comps ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national gagnant aux législatives il y a deux ans à Comps Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera ainsi déterminant pour le second tour de cette élection législative 2024, au niveau local. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Comps ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait aussi en pôle position à Comps. On retrouvait en effet Pascale Bordes en tête au premier tour, avec 41,07% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 63,65%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,35%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Grâce à 59,1% des votes, Pascale Bordes (Rassemblement National) a pris la pôle position à Comps, le 30 juin au soir du 1er tour des législatives. Sabine Oromi (Nouveau Front populaire) et Christian Baume (Majorité présidentielle) suivaient en recevant 19,85% et 13,82% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Pascale Bordes rassemblant cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est la participation à Comps ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 25,18% au premier tour des élections législatives 2024 à Comps, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 263 inscrits sur les listes électorales à Comps, 36,98% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec une abstention de 41,4% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Comps, les chiffres de l'abstention au second tour seront un élément clé La participation constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives. Le taux d'abstention à Comps au premier tour des législatives 2024 était de 25,18%. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,52% dans la commune. L'abstention était de 17,68% au premier tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,78% au premier tour. Au deuxième tour, 49,53% des votants ne se sont pas déplacés. La volonté d'être enfin entendu pourrait en effet renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Comps.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Comps Quel portrait faire de Comps, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 720 habitants répartis dans 810 logements, cette commune présente une densité de 204 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 122 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 972 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,95% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,77% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 28,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1130,07 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Comps contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.