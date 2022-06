Résultat de la législative à Beaugency : en direct

17:19 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Beaugency ?

Lors de la dernière échéance, à Beaugency, Emmanuel Macron grimpait à la tête du vote au 1er tour de l'élection présidentielle avec 28,39% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,59%, puis Marine Le Pen à 22,33% et Éric Zemmour à 6,49%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.