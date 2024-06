Résultat des législatives à Beaumont-en-Véron : l'élection 2024 en direct

12:05 - Perspectives de l'abstention lors des dernières élections législatives à Beaumont-en-Véron

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Beaumont-en-Véron (37420) ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Beaumont-en-Véron. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,82% des votants de la ville, contre une abstention de 24,64% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,2% au premier tour et seulement 49,41% au second tour. Quel député se substituera à Laurent Baumel dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire ?