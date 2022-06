Résultat de la législative à Beaumont Saint-Cyr : en direct

En direct

19:19 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Beaumont Saint-Cyr ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Beaumont Saint-Cyr comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 17,93% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,58% et 2,12% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 24,63% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Beaumont Saint-Cyr ? Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Beaumont Saint-Cyr, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 27,89% des voix, devant Marine Le Pen à 27,78%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,93% et Éric Zemmour à 4,98%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement ce tableau à Beaumont Saint-Cyr, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 à Beaumont Saint-Cyr reste la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Beaumont Saint-Cyr ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,37% au sein de la ville. L'abstention était de 18,1% au premier tour. L'inflation, combinée avec les préoccupations liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, pourraient relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Beaumont Saint-Cyr (86130).

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Beaumont Saint-Cyr en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté généralement les électeurs de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Pendant les élections législatives de 2017, parmi les 2 241 personnes en âge de voter à Beaumont Saint-Cyr, 51,14% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 43,78% pour le second round.