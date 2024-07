Résultat des législatives 2024 à Cenon-sur-Vienne (86530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Cenon-sur-Vienne, que vont trancher les supporters de la gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La question se pose avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier indice : l'ensemble a récolté 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Cenon-sur-Vienne, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,31% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (4 points de plus).

20:58 - Le Rassemblement national a fortement gagné du terrain à Cenon-sur-Vienne L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Cenon-sur-Vienne pour la majorité aux législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection législative au niveau local, comme au niveau national. Le RN peut-il gagner cette fois à Cenon-sur-Vienne, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives avaient déjà abouti à un puissant départ pour le RN à l'époque à Cenon-sur-Vienne. C'est en effet Eric Soulat qui arrivait en tête au premier tour avec 27,18% dans la commune. Pascal Lecamp (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,25%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,75%.

20:05 - Quel verdict à Cenon-sur-Vienne pour le RN aux législatives 2024 ? Eric Soulat (Rassemblement National) a enregistré 45,86% des suffrages à Cenon-sur-Vienne le 30 juin 2024, au soir du 1er tour de la législative. Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recevait 30,25%. Ensuite, Gisèle Jean (Nouveau Front populaire) obtenait 21,31% des électeurs. Eric Soulat était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - À Cenon-sur-Vienne, la participation du premier tour surpasse celle des élections européennes L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Le taux de participation au 1er round des élections législatives 2024 à Cenon-sur-Vienne a été de 71,23%, dépassant celui des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 53,85% des inscrits sur les listes électorales de Cenon-sur-Vienne (86) avaient effectivement pris part au vote, contre un taux de participation de 54,31% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Cenon-sur-Vienne, la participation était de 71,23% lors du 1er round des élections législatives Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Cenon-sur-Vienne, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, 28,77% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,16% au premier tour et 50,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Cenon-sur-Vienne ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,81% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 21,95% au second tour. La question des retraites et l'insécurité seraient notamment susceptibles de pousser les citoyens de Cenon-sur-Vienne (86530) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Comment la composition démographique de Cenon-sur-Vienne façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des législatives à Cenon-sur-Vienne comme dans toute la France. Avec une population de 1 701 habitants répartis dans 888 logements, cette ville présente une densité de 210 habitants par km². Ses 59 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 555 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 13,72% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 10,81% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 50,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 54,23% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 278,16 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Cenon-sur-Vienne incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.