Résultat des législatives 2024 à Colombiers (86490) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les votes du Front populaire scrutés L'autre question qui accompagne ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a réuni plus de 28% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Colombiers, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,32% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Colombiers il y a une semaine L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du RN semble déjà forte à Colombiers entre le score du parti en 2022 (27,68%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (42,77%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN une progression d'environ 150 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique se répercutait au même niveau que pour les élections européennes.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans La fraction d'électeurs en faveur du RN sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections des députés localement. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives à l'époque à Colombiers, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 27,68% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 35,40% pour Nicolas Turquois (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,97%). Nicolas Turquois conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Avec 42,77% des votes, Hager Jacquemin (Rassemblement National) a pris la tête à Colombiers, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round des législatives. Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) décrochait 29,3%. A la 3e position, Yves Trousselle (Nouveau Front populaire) décrochait 21,32% des électeurs. Hager Jacquemin était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - Résultats des élections à Colombiers : quelles conclusions tirer des taux de participation ? Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? À Colombiers, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,44%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, sur les 1 218 personnes en âge de voter à Colombiers, 48,52% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,7% pour les européennes de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation à Colombiers va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 ? À Colombiers, l'un des critères décisifs du scrutin législatif est incontestablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Colombiers s'élevait à 31,44%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,6% au premier tour. Au second tour, 55,58% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 25,23% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,06% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Colombiers.

17:29 - Colombiers : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Colombiers peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,33% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,75%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 548 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,29%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,02%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Colombiers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,82% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.