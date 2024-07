En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Scorbé-Clairvaux ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes affichés à l'échelle nationale sont un premier indice. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Scorbé-Clairvaux, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,61% des votes dans la commune. Un score à compléter néanmoins avec les 25,95% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Scorbé-Clairvaux il y a deux ans ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très observé. Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le résultat du Rassemblement national pourrait le placer en tête à Scorbé-Clairvaux. Un verdict qui concorde avec les points également gagnés par le parti dans la ville depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 13 points de parts de voix.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Scorbé-Clairvaux Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Scorbé-Clairvaux ont plébiscité Hager Jacquemin (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 41,25% des bulletins de vote. Nicolas Turquois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Yves Trousselle (Union de la gauche) suivaient grâce à 31,22% et 21,61% des votants à l'échelle de la ville. Hager Jacquemin était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives, quelle est la participation à Scorbé-Clairvaux ? L'étude des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. À Scorbé-Clairvaux, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 67,9%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 51,71% des inscrits sur les listes électorales de Scorbé-Clairvaux avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 53,94% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - Les chiffres de l'abstention au 2e tour des législatives, un élément déterminant à Scorbé-Clairvaux ? L'une des clés du scrutin législatif est sans aucun doute l'étendue de la participation. Le taux de participation à Scorbé-Clairvaux était de 67,9% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,11% au premier tour. Au deuxième tour, 47,01% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,82% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 75,23% au second tour, ce qui représentait 1 321 personnes. L'inflation dans le pays serait en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Scorbé-Clairvaux (86140).

17:29 - Scorbé-Clairvaux : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Scorbé-Clairvaux, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,67%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (80,28%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 687 euros/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 880 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,64%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,31%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Scorbé-Clairvaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,23% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.