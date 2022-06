Résultat de la législative à Beaurainville : 2e tour en direct

Une des clés de ces législatives, en France, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. À Beaurainville, sa tête d'affiche avait cumulé 23,52% des suffrages lors du premier tour. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,41%, 2,3%, 1,77% et 5,31% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc viser un total théorique de 23,79% à Beaurainville pour ces élections légilsatives.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Les Républicains à Beaurainville ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Beaurainville. Au soir du 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Beaurainville ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 25,53% des bulletins de vote. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 23,52% des votes. La candidature Rassemblement National obtient 23,4% des voix.