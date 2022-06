Résultat de la législative à Bellerive-sur-Allier : 2e tour en direct

En direct

17:39 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée en 3e position à Bellerive-sur-Allier il y a sept jours La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 18,89% des voix au 1er tour de la législative dimanche dernier à Bellerive-sur-Allier. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,31%, 4,5%, 1,85% et 2,54% le 10 avril. Autrement dit une réserve de voix de 23,2% à gauche.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Les Républicains à Bellerive-sur-Allier ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Les Républicains a recueilli 32,59% des votes dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 22,85% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 18,89% des votes.

13:30 - À Bellerive-sur-Allier, le chiffre clé de ces législatives 2022 reste l'abstention Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second round, six% de plus qu'au premier tour. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Au moment des précédentes élections législatives, 6066 électeurs de Bellerive-sur-Allier avaient participé au vote au premier tour (soit 53,18%), contre une participation de 49,37% pour le second round.