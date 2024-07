Résultat des législatives 2024 à Saint-Rémy-en-Rollat (03110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes à Saint-Rémy-en-Rollat ? Une autre question de ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 13,51% des suffrages à Saint-Rémy-en-Rollat. Un score qui n'a pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (13,74%).

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 18 points à Saint-Rémy-en-Rollat Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections législatives 2024. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Saint-Rémy-en-Rollat entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que concluent les scores des législatives 2022 pour Saint-Rémy-en-Rollat ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Saint-Rémy-en-Rollat, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Rémy-en-Rollat, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,77% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,36% pour Bénédicte Peyrol (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains avec 54,19%. C'est ainsi Nicolas Ray (Les Républicains) qui prenait l'avantage.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Rémy Queney (Rassemblement National) a obtenu 45,68% des votes à Saint-Rémy-en-Rollat dimanche 30 juin, à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Nicolas Ray (Les Républicains) et Aline Jeudi (Nouveau Front populaire) avec respectivement 39,23% et 13,51% des votants. C'est en revanche Nicolas Ray qui arrivait en première place, en considérant tous les votants de la 3ème circonscription de l'Allier, avec cette fois 40,05% devant Rémy Queney avec 37,82% et Aline Jeudi avec 20,4%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Saint-Rémy-en-Rollat ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Saint-Rémy-en-Rollat, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 était de 27,11%, inférieur de 13 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 40,87% des personnes aptes à voter à Saint-Rémy-en-Rollat avaient effectivement déserté les urnes, contre une abstention de 43,12% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Rémy-en-Rollat lors de la deuxième manche des législatives ? La participation est indéniablement l'une des clés des législatives. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Rémy-en-Rollat s'élevait à 72,89%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,11% au premier tour et 43,05% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Rémy-en-Rollat ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,23% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,01% au premier tour, soit 1 101 personnes. La méfiance vis à vis des hommes politiques est notamment capable de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Rémy-en-Rollat.

17:29 - Saint-Rémy-en-Rollat : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Saint-Rémy-en-Rollat, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 823 logements pour 1 767 habitants, la densité de la ville est de 81 hab par km². L'existence de 110 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (88,09%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 40,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 41,74% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 467,44 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Rémy-en-Rollat, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.