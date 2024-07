Résultat des législatives 2024 à Vichy : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Vichy ? Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Vichy était de 62,08%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 46,7% au premier tour et 41,61% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,07% dans la ville. Le taux de participation était de 67,74% au second tour, ce qui représentait 11 979 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des ménages est par exemple capable d'impacter la participation à Vichy.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Vichy : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Vichy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 21,57% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 4285 hab/km² et 34,38% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 890 euros par an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,41% et d'une population immigrée de 9,31% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Vichy mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,08% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.