Résultat des législatives 2024 à Vendat (03110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Vendat, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme plus proche du RN par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des votes affichés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Vendat, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,7% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 20 points à Vendat Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 20 points sur place entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Vendat ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Vendat ? Au niveau local, le résultat du RN lors des législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Lors des dernières législatives à Vendat, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 21,83% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,96% pour Bénédicte Peyrol (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains avec 56,69%. C'est ainsi Nicolas Ray (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Rémy Queney (Rassemblement National) déjà en avance avec 41,23% à Vendat aux législatives D'après les enquêtes publiées d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella pourrait rafler entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La coalition de gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron maintiendraient jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Rémy Queney (Rassemblement National) a réuni 41,23% des voix à Vendat dimanche 30 juin dernier, pour le premier round de l'élection législative. Nicolas Ray (Les Républicains) et Aline Jeudi (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant 38,77% et 18,7% des électeurs à l'échelle de la ville. La 3ème circonscription de l'Allier n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la cité, puisque c'est Nicolas Ray qui s'y imposait, avec 40,05% devant Rémy Queney avec 37,82% et Aline Jeudi avec 20,4%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Vendat ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Les chiffres montrent une participation de 74,96% lors du 1er tour des législatives 2024 à Vendat, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 1 926 inscrits sur les listes électorales de Vendat (03) avaient effectivement pris part au vote (soit 60,8%), à comparer avec une participation de 59,03% en 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Vendat L'un des critères forts de ces législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 25,04%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 899 personnes en âge de voter au sein de la localité, 16,9% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,82% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,0% au premier tour. Au deuxième tour, 53,42% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Vendat ce soir ? La question des retraites et l'insécurité pourraient potentiellement impacter la participation à Vendat.

17:29 - Les enjeux locaux de Vendat : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des législatives à Vendat comme dans toute la France. Avec une population de 2 254 habitants répartis dans 1 071 logements, cette ville présente une densité de 131 habitants par km². Ses 106 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 710 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 15,3% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 33,02% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,67% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 42,82% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 702,29 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Vendat contribue à façonner l'avenir français.