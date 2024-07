Résultat des législatives 2024 à Cusset : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - L'avenir de la France se décide aussi à Cusset

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cusset émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 909 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 830 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 3 417 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 33,05% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 637 résidents étrangers, soit 5,02% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 424 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,15%, annonçant une situation économique tendue. Pour finir, à Cusset, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.