Résultat de la législative à Bellerive-sur-Allier : en direct

En direct

17:12 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Bellerive-sur-Allier ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Bellerive-sur-Allier ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à Bellerive-sur-Allier, Emmanuel Macron glanait la tête du vote de la dernière élection avec 32,14% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 21,7%, puis, avec 14,31%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,29%, Éric Zemmour.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Bellerive-sur-Allier ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Bellerive-sur-Allier. L'inflation qui grève le budget des ménages cumulée avec les craintes provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple en mesure d'impacter les choix que feront les électeurs de Bellerive-sur-Allier. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 6 320 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 24,74% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 22,47% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives, un élément décisif à Bellerive-sur-Allier ? Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 8 866 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des législatives de 2017, 50,63% des personnes aptes à participer à une élection à Bellerive-sur-Allier avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,82% au second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.