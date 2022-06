En direct

19:05 - Que vont décider les supporters de gauche à Bellevigne-en-Layon ? Les électeurs de Bellevigne-en-Layon avaient concédé 18,5% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re manche de la dernière présidentielle 2022. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,87% et 1,6% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 27,97% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Bellevigne-en-Layon ? La majorité présidentielle a vu son score reculer tout près de de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Bellevigne-en-Layon. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à Bellevigne-en-Layon cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 34,0% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 20,56%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,5% et Yannick Jadot à 7,87%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche près de 28% des voix à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Bellevigne-en-Layon ? À Bellevigne-en-Layon, l'un des critères forts de ce scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des Français sont susceptibles d'impacter la stratégie de vote des habitants de Bellevigne-en-Layon. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 507 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,44% étaient allés voter, contre une participation de 78,32% au premier tour, ce qui représentait 3 530 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Bellevigne-en-Layon ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Pendant les précédentes législatives, 4 388 électeurs de Bellevigne-en-Layon avaient participé au vote au premier tour (soit 53,97%). Le taux de participation était de 45,28% pour le second round. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.