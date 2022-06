En direct

19:28 - Quel résultat pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Belz ? Dans les 3 bureaux de vote de Belz, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait obtenu 19,36% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,68% et 1,55% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,23% du côté des électeurs de gauche (en plus des suffrages de Mélenchon).

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Belz ? Lors du dernier scrutin, à Belz, Emmanuel Macron avait pu grimper à meilleure place au premier round de l'élection présidentielle avec 31,68% des voix, devant Marine Le Pen à 23,46%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 19,36% et Yannick Jadot, quatrième avec 5,68%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Belz ? À Belz, l'un des critères décisifs des législatives 2022 sera indiscutablement le taux d'abstention. L'inflation qui grève le budget des Français serait de nature à éloigner les habitants de Belz (56550) des bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,14% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,63% au premier tour, c'est-à-dire 2 685 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Belz quel était le pourcentage de la participation à Belz en 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections passées. En 2017, pendant les élections législatives, sur les 3 035 personnes en âge de voter à Belz, 54,3% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec une participation de 46,59% au second tour. Les législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.