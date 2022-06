Résultat de la législative à Bernay : en direct

En direct

17:11 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Bernay ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Bernay, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 30,71% des suffrages. Derrière, arrivait Marine Le Pen à 25,19%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,58% et Éric Zemmour à 6,96%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines changeront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Et pour rappel, l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives à Bernay demeure l'abstention À Bernay, l'un des facteurs importants du scrutin législatif sera sans aucun doute le taux d'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 073 personnes en âge de voter dans la ville, 69,8% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 68,95% au premier tour, ce qui représentait 4 877 personnes. L'inflation pourrait éloigner les électeurs de Bernay (27300) des urnes.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Bernay ? Comment votent généralement les citoyens de cette agglomération ? En 2017, au moment des élections législatives, le taux de participation avait représenté 51,93% au premier tour dans la commune à Bernay, à comparer avec un taux de participation de 45,71% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.