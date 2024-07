Résultat des législatives 2024 à Thiberville (27230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont converger les supporters du Front populaire à Thiberville ? Combien va faire le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau du pays sont porteurs. Le Nouveau Front populaire était absent lors du 1er tour des législatives à Thiberville. On trouvait un ticket Rassemblement National en pôle position au premier tour, avec 49,47 % des bulletins. La gauche restait en retrait aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Kévin Mauvieux (Rassemblement National) Rassemblement National qui l'emportait au second tour.

20:58 - Une progression notable du RN à Thiberville en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 16 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le résultat obtenu par le RN sera en conséquence très observé pour le second tour de ces élections des députés 2024, à l'échelle locale. Le RN va-t-il encore gagner à Thiberville, comme en 2022 ? Le RN réalisait aussi un joli score à Thiberville au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Kévin Mauvieux qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 33,12% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 54,70%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,30%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Grâce à 49,47% des voix, Kévin Mauvieux (Rassemblement National) a pris les devants à Thiberville, le 30 juin pour le premier tour de la législative. Marie Tamarelle Verhaeghe (Ensemble !) captait 20,14%. A la troisième place, Thomas Elexhauser (Divers centre) décrochait 15,67% des électeurs. C'est aussi Kévin Mauvieux qui arrivait en pôle position dans la 3ème circonscription de l'Eure dans son ensemble, avec cette fois 48,88%, devant Marie Tamarelle Verhaeghe avec 21,35% et Jean-Christophe Turpin avec 15,96%.

19:21 - À Thiberville, la participation du 1er tour dépasse celle des élections européennes Au fil des précédentes élections, les 1 795 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Thiberville, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 31,45%, moins élevé que celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 46,91% des inscrits sur les listes électorales de Thiberville. L'abstention était de 40,28% il y a cinq ans. En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives à Thiberville ? À Thiberville, le taux de participation constitue un facteur fort du scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Thiberville au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,45%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,76% au premier tour. Au deuxième tour, 52,05% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,82% dans la localité. Le taux d'abstention était de 23,35% au premier tour.

17:29 - Démographie et politique à Thiberville, un lien étroit Comment les électeurs de Thiberville peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 33,13% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (25,41%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 650 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (22,24%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,09%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Thiberville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,49% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.