Résultat des législatives 2024 à Pont-Audemer : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Pont-Audemer : un éclairage démographique

Comment les électeurs de Pont-Audemer peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,97% sont des personnes âgées. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 191 euros/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (27,31%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (13,31%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pont-Audemer mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,21% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.