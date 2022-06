Résultat de la législative à Bessières : 2e tour en direct

17:28 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position à Bessières

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Bessières. Pour le 1er tour de l'élection législative, le 12 juin dernier, les électeurs de Bessières ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 25,09% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 22,7% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National reçoit 21,86% des suffrages.