Résultat de la législative à Bezons : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bezons sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Bezons ? L'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures se répéteront certainement sur les législatives à Bezons au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Bezons cette fois, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 45,61% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 22,52%, puis Marine Le Pen à 15,04% et Éric Zemmour à 4,49%. 14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à Bezons À Bezons, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 62,95% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 71,29% au premier tour, ce qui représentait 11 427 personnes. Le conflit armé ukrainien et ses répercussions sur les prix des matières premières pourraient potentiellement pousser les citoyens de Bezons à se désintéresser du scrutin. 11:30 - Les chiffres de la participation aux législatives 2022, un élément déterminant à Bezons ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Durant les élections législatives de 2017, sur les 14 625 personnes en âge de voter à Bezons, 40,15% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 31,38% pour le round deux. 09:30 - Deux heures de plus pour choisir à Bezons 12 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans l'unique circonscription de Bezons ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 16028 votants de la ville auront jusqu'à 20 heures pour se rendre dans les 17 bureaux de vote et se prononcer pour cette 1re manche.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bezons comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Schemsdine Harouch Divers Fiona Lazaar Ensemble ! (Majorité présidentielle) Stéphanie Henry Divers extrême droite Dienabou Kouyate Divers gauche Paul Vannier Nouvelle union populaire écologique et sociale Mehdi Lallaoui Régionaliste Rémy Arbaoui Divers Dominique Mariette Divers extrême gauche Fabienne Daumas Rassemblement National Mathilde Sapin Ecologistes Gilles Savry Les Républicains Cheickna Traore Divers gauche

Législatives 2022 à Bezons : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 45,6% des votes au premier tour à Bezons. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,5% et 15,0% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été écarté, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 70,7% des votes face à Marine Le Pen (29,3%). Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Quel sera le résultat des législatives à Bezons ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains.