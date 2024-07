Résultat des législatives 2024 à Houilles : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes élections ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Houilles a connu une participation de 71,44%, supérieure de 15 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 56,24% des personnes habilitées à participer à une élection à Houilles avaient en effet participé à l'élection, à comparer avec une participation de 53,7% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

L'une des clés des élections législatives est l'ampleur de la participation. Dans la ville, 71,44% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,22% au niveau de la ville. La participation était de 73,75% au deuxième tour, c'est-à-dire 16 187 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,16% au premier tour. Au second tour, 51,46% des votants se sont déplacés. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient en effet pousser les habitants d'Houilles à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Élections à Houilles : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Houilles foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 39,54% de cadres supérieurs pour 33 449 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 624 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 19 154 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (71,5%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avec 3 881 résidents étrangers, Houilles se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 35,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 214,88 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Houilles, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.