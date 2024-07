Résultat des législatives 2024 à Carrières-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Carrières-sur-Seine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À Carrières-sur-Seine, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,57%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (67,41%) souligne l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 42,27%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,84% et d'une population immigrée de 14,38% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,78% à Carrières-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.