Résultat des législatives à Bobigny - Election 2022 (93000)

12/06/22 22:38

Le résultat de l' élection législative à Bobigny est désormais officiel. À Bobigny, les 23806 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis s'établit à 31%. L'issue finale de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative résultera du comportement de vote des électeurs des 2 autres communes qui la composent. Au sein de la commune, Raquel Garrido a recueilli 52% des voix. En deuxième place, Jean-Christophe Lagarde (Union des Démocrates et des Indépendants) recueille 16% des votes. Nabil Ait Akkache (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 11% des voix.

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, durant les législatives, 22 538 inscrits sur les listes électorales de Bobigny avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 32,0%), à comparer avec une participation de 27,19% pour le round numéro deux. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.

À Bobigny, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale sont capables d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Bobigny (93000). Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 23 366 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 52,44% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 61,73% au premier tour, soit 14 424 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Bobigny au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 17,3% des voix à Bobigny, au dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% en France. Marine Le Pen accumulait 10,27% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 60,14% (contre 21,95%).

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si l'élection présidentielle de 2022 s'était jouée à Bobigny, le candidat insoumis ayant enregistré 60,14% des suffrages dans la cité. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,49% et 0,63% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 62,26% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

