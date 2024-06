Résultat des législatives à Noisy-le-Sec : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les électeurs de l'ancienne Nupes très suivis La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 11,23% à Noisy-le-Sec pour ces élections continentales. Mais ce sont 62% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (41,32%), de l'EELV Marie Toussaint (7,16%) ou encore de Léon Deffontaine (3,55%). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Noisy-le-Sec, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 52,37% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Noisy-le-Sec compte parmi les rares zones où le Rassemblement national na pas avancé ces dernières années Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Dans les éléments un peu saillants, on note que Noisy-le-Sec compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 14,62% lors du rendez-vous européen du 9 juin contre 16,21% il y a cinq ans. Une situation très différente visiblement de ce qui est apparu à l'échelle nationale, avec un peu plus de 8 points de plus pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Noisy-le-Sec à contre-courant lors des européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Lors des élections du Parlement européen en effet, Bardella réunissait 14,62% des votes à Noisy-le-Sec. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui terminait en première place avec 41,32%.

14:32 - 52,52% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Noisy-le-Sec L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Avec 10,86%, c'est un résultat trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Noisy-le-Sec au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 52,52% et 18,37% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 75,09% devant Marine Le Pen (24,91%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Noisy-le-Sec ? Regarder le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Noisy-le-Sec, comptant 10,01%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 52,37% des voix. Noisy-le-Sec optera d'ailleurs encore pour Aurélie Trouvé au second tour, finalement à la première place localement avec 71,18%.

11:02 - Noisy-le-Sec : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des législatives, Noisy-le-Sec émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 46 094 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 4 004 entreprises, Noisy-le-Sec est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,64% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 11 088 personnes (24,62%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2200,04 € par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,31%, synonyme d'une situation économique instable. À Noisy-le-Sec, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Noisy-le-Sec ? Le taux de participation sera immanquablement l'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 à Noisy-le-Sec. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,32% au premier tour et seulement 38,57% au second tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 69,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 61,79% au deuxième tour, c'est-à-dire 12 560 personnes. L'inflation dans le pays est par exemple susceptible de ramener les habitants de Noisy-le-Sec dans les isoloirs.