Résultat de la législative à Bogny-sur-Meuse : en direct

17:16 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Bogny-sur-Meuse ?

Avec 47,53% des votes exprimés, à Bogny-sur-Meuse, Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 17,78%, surclassant Emmanuel Macron à 14,51% et Éric Zemmour à 6,58%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures chambouleront sans doute ce décor lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.