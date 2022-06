Résultat de la législative à Bois-Colombes : en direct

12/06/22 17:12

10 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Bois-Colombes ce 12 juin, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de prétendants au niveau du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Les 18207 électeurs de la cité auront jusqu'à 20 heures pour rejoindre les 18 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce premier tour de piste.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bois-Colombes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit russo-ukrainien ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Bois-Colombes (92270). En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 81,43% au premier tour, ce qui représentait 14 826 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à Bois-Colombes (92) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 40,7% des voix au premier tour à Bois-Colombes, devant Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. L'ancien 3e homme de l'élection de 2022 et Valérie Pécresse avaient obtenu 22,4% et 7,9% des voix. Le choix des citoyens de Bois-Colombes était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (82,4% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 17,6% des voix.