Résultat de la législative à Bois-Grenier : 2e tour en direct

19/06/22 18:48

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bois-Grenier sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bois-Grenier. En direct 18:48 - La Nupes s'était placée troisième à Bois-Grenier la semaine passée Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Bois-Grenier, sa tête d'affiche avait atteint 14,21% des suffrages lors du premier tour. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 10,36%, 4,72%, 1,85% et 2,13% le 10 avril. Ce sont donc 19,06% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Bois-Grenier. 15:30 - À Bois-Grenier, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête Avec 44,64% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Bois-Grenier lors du 1er round de la législative dimanche 12 juin 2022. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 14,34% et 14,21% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer le résultat des législatives 2022 à Bois-Grenier ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins passés. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 81,47% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,94% au premier tour, ce qui représentait 1113 personnes. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 53,49% des inscrits sur les listes électorales de Bois-Grenier avaient participé au vote. 10:30 - On vote ce 19 juin à Bois-Grenier pour la 2e manche des élections législatives Bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre cette 2ème manche des législatives 2022 à Bois-Grenier, jusqu'à la publication des résultats. Se trouvent en lice les postulants qualifiés il y a 7 jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 2e tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Bois-Grenier - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bois-Grenier aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Laurent Pietraszewski Ensemble ! (Majorité présidentielle) Roger Vicot Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Bois-Grenier - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bois-Grenier

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bois-Grenier Roger Vicot (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,43% 14,21% Laurent Pietraszewski (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,57% 44,64% Maxime Moulin Rassemblement National 17,17% 14,34% Michel Plouy Les Républicains 8,79% 13,81% Priscilla Cherpin Ecologistes 4,52% 6,43% Eddy Casterman Reconquête ! 3,36% 3,22% Sophie Goudenhooft Ecologistes 2,30% 2,01% Carole Bailleul Divers extrême gauche 1,38% 0,40% Pascal Gollet Muret Droite souverainiste 0,94% 0,40% Sebastien Fiey Divers droite 0,55% 0,54% Participation au scrutin Circonscription Bois-Grenier Taux de participation 46,14% 53,49% Taux d'abstention 53,86% 46,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 1,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,65% Nombre de votants 43 560 766

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Bois-Grenier. Les 1432 citoyens de Bois-Grenier votant dans la 11ème circonscription du Nord ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. L'abstention atteint 47% des habitants habilités à voter dans la commune au niveau de la 11ème circonscription du Nord, ce qui représente 666 non-votants. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 17 autres communes qui la composent. Laurent Pietraszewski a obtenu 45% des votes à l'échelle de la ville. Il précède Maxime Moulin (Rassemblement National) et Roger Vicot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent 14% et 14% des suffrages.

Législatives 2022 à Bois-Grenier : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 43.5% des suffrages au premier tour à Bois-Grenier, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 18.6% et 10.4% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Bois-Grenier gratifié de 69.8% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 30.2% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Bois-Grenier (59) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ?