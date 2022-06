En direct

20:27 - Que vont choisir les supporters de gauche à Boisgervilly ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces législatives 2022, à Boisgervilly comme dans toute la France. Cet électorat représentait 14,62% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,95% et 1,85% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 22,42% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les études sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Boisgervilly ? Avec 33,72% des votes, au premier tour à Boisgervilly, Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection. Marine Le Pen arrivait deuxième à 25,73%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,62% et Yannick Jadot à 5,95%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront certainement modifier la donne lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Boisgervilly ? L'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Boisgervilly. Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 248 personnes en âge de voter dans la localité, 83,65% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 84,29% au premier tour, soit 1 052 personnes. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Les chiffres de la participation aux élections législatives 2022, un élément déterminant à Boisgervilly ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, parmi les 1 191 inscrits sur les listes électorales à Boisgervilly, 62,38% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 55,16% au second round.