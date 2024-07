Résultat des législatives 2024 à Irodouër (35850) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire convoités Combien va faire le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes glanés au niveau national sont porteurs. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 27,19% des bulletins à Irodouër. Un chiffre en baisse en comparaison des 30,84% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Irodouër ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Irodouër ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est assez risqué, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. En deux ans seulement, entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 11 points dans la municipalité.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce soir ? Ce résultat du premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Les élections législatives à l'époque à Irodouër seront en revanche favorables, au premier tour, aux candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale qui s'élèveront à 30,84% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,19% contre 49,81% pour les perdants. C'est en revanche Christophe Martins (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 50,19%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,81%.

20:05 - Quel équilibre dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Irodouër ? Lors du 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Irodouër ont placé en tête Charlotte Faillé (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 34,97% des suffrages. En deuxième place, Virginie d'Orsanne (Rassemblement National) ramassait 32,84%. Claudia Rouaux (Union de la gauche) ramassait 27,19% des électeurs. C'est en revanche Claudia Rouaux qui s'imposait, concernant le vote de la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, avec cette fois 36,77% devant Charlotte Faillé avec 29,71% et Virginie d'Orsanne avec 28,12%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Irodouër ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? À Irodouër, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 est monté à 73,32%, plus élevé de 19 points que celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 1 709 personnes en âge de voter à Irodouër avaient effectivement pris part au scrutin (soit 54,13%), contre une participation de 52,02% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter au 2e tour des législatives à Irodouër ? À Irodouër, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Irodouër était de 26,68%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 19,89% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,6% au premier tour et 48,19% au second tour.

17:29 - Irodouër : législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des élections législatives à Irodouër comme dans toute la France. Avec ses 2 284 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 96 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,44% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,17% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 889,88 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Irodouër, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.