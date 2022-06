Résultat de la législative à Boivre-la-Vallée : en direct

12/06/22 11:29

Quel candidat les habitants de Boivre-la-Vallée installeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 26.93% des votes au premier tour à Boivre-la-Vallée, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le président du parti La France Insoumise et le fondateur de La République En Marche avaient obtenu 24.20% et 23.85% des voix. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en captant 54.61% des votes face à Marine Le Pen (45.39%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.